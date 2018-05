Leverkusen: SPD-Mittelrhein wählt Vorstand

Leverkusen Marcel Kreutz vertritt künftig die Interessen des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Der Bergisch Gladbacher Marcel Kreutz wird künftig die Interessen des Rheinisch-Bergischen Kreises im SPD-Regionalvorstand Mittelrhein vertreten. Der 30-Jährige ist am 3. Mai von der Versammlung der SPD Mittelrhein in deren Vorstand gewählt worden. Neuer Vorsitzender ist Jochen Ott aus Köln.

Michaela Engelmeier aus dem Oberbergischen Kreis wurde als Stellvertreterin bestätigt. Als weiterer Stellvertreter wurde Thilo Wassem aus Euskirchen neu gewählt. Die Versammlung schlug dem Landesparteitag der NRW-SPD am 23. Juni in Bochum einstimmig den Bundestagsabgeordneten Sebastian Hartmann als Vorsitzenden vor.

Marcel Kreutz hatte den Rheinisch-Bergischen Kreis bereits Anfang des Jahres bei der Entscheidung über die große Koalition vertreten. Er sieht in der Zusammenarbeit zwischen den Kreisen und Städten den größten Vorteil für die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis. "Egal, ob es um den Ausbau des S-Bahnknotens in Köln-Deutz geht oder um die Lösung des Problems der Leverkusener Brücke. Täglich leiden Tausende darunter, wenn wir die Verkehrsprobleme nicht in den Griff bekommen", so Marcel Kreutz. "Die Städte und Kreise einer Region müssen auf allen Ebenen gemeinsam daran arbeiten, gute Lösungen zu finden. Inseldenken, bei dem jeder nur auf sich schaut, können wir uns nicht mehr leisten.