Mehr Verbrechen in Leverkusen SPD sieht „Rückschlag im Kampf gegen Kriminelle“

Co-Stellvertreter Paul Leander Schmidt lenkt den Blick auf den Betrug an älteren Menschen. „Auch wenn die meisten Fälle im Versuchsstadium und ohne Vermögensschaden enden, ist jeder Fall, in dem Schockanrufe, falsche Polizisten oder neuerdings Betrug via WhatsApp erfolgreich sind, ein Fall zu viel“. Alarmierend findet der SPD-Chef und Schulpolitiker Alexander Finke schließlich die gestiegene Kinder- und Jugendkriminalität als mögliche fatale Folge monatelanger Schulschließungen. „Kriminelle Karieren von Jugendlichen müssen in Zusammenarbeit von Polizei und Sozialarbeit noch besser bekämpft und frühzeitig unterbunden werden“.