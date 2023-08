Empfang der Leverkusener SPD-Fraktion New Work – wie „glückliche“ Mitarbeiter das Produkt verbessern

Pandemie, Digitalisierung, Klimakrise, Fachkräftemangel – wie sieht da die Zukunft der Arbeit aus? Wie soll sie organisiert werden in Zeiten eines umfassenden Wandels in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft? Beim Empfang der SPD-Fraktion im Sensenhammer gab es am Mittwochabend viel zu besprechen. Etwa hundert Gäste waren gekommen, um den Diskussionsfaden aufzunehmen, darunter Hans Gennen, technischer Geschäftsführer von Currenta, Klinikum-Geschäftsführer André Schumann und EVL-Chef Thomas Eimermacher.