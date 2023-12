Nach geplantem Anschlag in Leverkusen SPD: „Die Weihnachtsmärkte sind sicher“

Die Leverkusener CDU hingegen will Videoüberwachung zur Terrorabwehr auf den Leverkusener Weihnachtsmärkten prüfen lassen und hat einen entsprechenden Ratsantrag an die Verwaltung gestellt. Der Antrag wurde im Rat abgelehnt. Dabei berufen sich die Christdemokraten auf den Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, der sich angesichts erhöhter Terrorgefahr für einen Einsatz von Videoüberwachung auf Weihnachtsmärkten ausgesprochen hatte. Bereits auf anderen Weihnachtsmärkten wie 2022 in Hannover oder Erfurt sei diese Maßnahmen eingeführt worden, heißt es in einer Presseerklärung der CDU weiter . Am Beispiel Hannover habe das zuständige Verwaltungsgericht die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen bestätigt. „In einer solchen Sicherheitslage sollten wir alle Optionen prüfen“, betont CDU Ratsherr Tim Feister. Das Thema sollte sauber abgearbeitet werden, etwa in Form einer schriftlichen Stellungnahme der Polizei.