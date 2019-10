Pflanzaktion : Spatenstich für eine grünere Stadt

Leverkusen Oberbürgermeister pflanzt zum Einheitstag einen Apfelbaum am Sensenhammer. Doch soll das erst ein Anfang sein.

Ran an die Spaten! Bei der Aktion „Einheitsbuddeln“ wurden am Tag der Deutschen Einheit bundesweit zahlreiche neue Bäume gepflanzt. Auch in Leverkusen nahm Jürgen Bandsom, Leiter des Industriemuseums Freudenthaler Sensenhammer, die Aktion zum Anlass, um – gemeinsam mit Oberbürgermeister Uwe Richrath – am Museum in Schlebusch einen Apfelbaum zu pflanzen.