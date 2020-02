Bilanz 2019 : Sparkasse mit höchstem Wachstum seit zehn Jahren

Leverkusen Rekord bei der Bilanzsumme: Das Geschäft wird breiter, der Ertrag bleibt mit 2,8 Millionen Euro auf Vorjahresniveau.

Die Sparkasse hat 2019 in einem weiter schwierig bleibenden Geschäftsumfeld ihre Bilanzsumme deutlich gesteigert und satte Zuwächse im Kreditgeschäft sowie beim Wertpapierumsatz erzielt. Der Ertrag blieb mit 2,8 Millionen Euro auf Vorjahresniveau.

Mit 3,676 Milliarden Euro konnte die Sparkasse ihre Bilanzsumme um 305 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr steigern. Das entspricht einem Zuwachs von neun Prozent. „Das ist das stärkste Wachstum der letzten zehn Jahre“, betonte Markus Grawe, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes bei der Vorstellung der Jahresbilanz am Donnerstag. Beim Kreditbestand sei erstmals die Drei-Milliarden-Euro-Grenze überschritten worden. 3,051 Milliarden Euro schlugen zu Buche, das sind 146 Millionen Euro mehr als im Vorjahr und eine Steigerung von fünf Prozent. 670 Millionen Euro wurden an Neukrediten vergeben, ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Positive Akzente setze auch des Wertpapierumsatz, der sich um 8,3 Prozent auf 403 Millionen Euro erhöhte.