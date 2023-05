Sicherheitsrisiko in Leverkusen Sparkasse legt zwei Geldautomaten dauerhaft still

Vor diesem Hintergrund legt die Sparkasse zum 15. August zwei Selbstbedienungsstandorte auf Dauer still. Einen in Steinbüchel, Carl-von-Ossietzky-Str. 19 und einen in der Waldsiedlung, Saarstraße 19. Auch der SB-Standort in Hitdorf (Hitdorfer Straße 200 a) wird zum 15. August aus Sicherheitsgründen geschlossen – allerdings nur vorübergehend, denn die Sparkasse sucht in Hitdorf einen alternativen Standort, der alle sicherheitsrelevanten Anforderungen erfüllt.