Benefiz : Spargelessen in der Bayarena für den guten Zweck

Spargelessen in der Bayarena für den guten Zweck

Sie laden ein: Dirk Emmerich vom Rotary Club Leverkusen und Oberbürgermeister Uwe Richrath (vorne von links) sowie die Vertreter der Clubs Rotary Club Opladen, Zonta Club, Inner Wheel Club Leverkusen Dormagen, Kiwanis Club, Lions Club und Lions Club Leverkusen Rhenania. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Auch in Leverkusen gibt es kindliche Armut. Zur Unterstützung der Aktion „Kindermahlzeit“ veranstalten die Leverkusener Service Clubs deshalb eine Spendenaktion.

Deutschland ist ein reiches Land, und Leverkusen ist eine verhältnismäßig reiche Stadt. Dennoch gibt es auch hier Kinder und Jugendliche, die in Armut leben. Ihnen hilft die Aktion „Kindermahlzeit“ vom Netzwerk Kinderarmut. Dabei werden Kinder- und Jugendeinrichtungen mit gespendeten Lebensmitteln versorgt, damit die Kinder und Jugendlichen gemeinsam kochen und essen können. „Für sie ist das manchmal die einzig warme Mahlzeit in der Woche“, sagt Dirk Emmerich vom Rotary Club Leverkusen.

Um die Aktion „Kindermahlzeit“ zu unterstützen, rufen verschiedene Service Clubs wie eben der Rotary Club zu einer gemeinsam Spendenaktion auf. Das Prinzip ist einfach: Teilnehmer können beim „Spargel-Benefizessen“ am Sonntag, 2 Juni, um 18 Uhr im VIP-Bereich der BayArena für 39 Euro mitmachen. Bei der Veranstaltung wird zusätzlich um Spenden gebeten. Der Erlös kommt der „Kindermahlzeit“ zugute. „Wie viel jeder gibt, ist ihm selbst überlassen. Egal, ob es 50 oder 500 Euro sind, jeder Betrag hilft“, sagt Emmerich. Schirmherr des Spargel-Benefizessens ist Oberbürgermeister Uwe Richrath. Für die Veranstaltung wurde Willibert Pauels, bekannt als „Ne bergische Jung“, gewonnen, der einen Vortrag hält. Zudem stellen sich die verschiedenen Service Clubs vor und berichten über ihr Engagement. Mit dabei sind der Rotary Club Opladen, Zonta Club Leverkusen, Inner Wheel Club Leverkusen-Dormagen, Kiwanis Club Leverkusen, Lions Club Leverkusen und der Lions Club Leverkusen Rhenania.

Die Benefizaktion soll keine einmalige Veranstaltung bleiben. „Sie soll zur Tradition werden und einmal pro Jahr stattfinden“, sagt Dirk Emmerich. Der Bedarf ist da, denn die Kinderarmut liegt in Leverkusen bei etwa 25 Prozent, sagt Sozialdezernent Marc Adomat, in manchen Stadtteilen liegt sie sogar bei 40 Prozent.

Kurzfristige Anmeldungen für das Spargelessen am Sonntagabend sind noch möglich und werden per E-Mail an benefizveranstaltung.lev@gmail.de angenommen.