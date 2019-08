Bilanz : Sparda-Bank legt bei Baufinanzierung deutlich zu

Leverkusen (LH) Die Bauzinsen sind niedrig. Da wagen viele den Schritt in die eigenen vier Wände. Davon profitiert auch die Sparda-Bank. „Im ersten Halbjahr 2019 sind wir im Bereich Baufinanzierungen mit rund 8,1 Millionen Euro an Neuzusagen richtig gut gewachsen“, sagt die Leverkusener Filialleiterin Christina Spermann bei der Zwischenbilanz nach dem ersten Halbjahr 2019.

Auf der Einlagenseite ging es ebenfalls nach oben. Sparen ist trotz Null- und Niedrigzinspolitik ein Thema. Die Leverkusener Dependance merkte das an einem leichtne Plus: Die Einlagen kletterten von Januar bis Ende Juni um fast 2,2 Millionen Euro auf rund 145 Millionen Euro (+ 1,5 Prozent). Bei den Sichteinlagen – die kurzfristigen, jederzeit verfügbaren Einlagen – verzeichnet die Bank ein Plus von 3,6 Prozent oder fast 3,5 Millionen auf rund 99,9 Millionen Euro. Am größten war der Zuwachs im ersten Halbjahr beim Anlagevolumen beim genossenschaftlichen Fondsanbieter „UnionInvestment“: Das stieg um 1,5 Millionen auf 26,3 Millionen Euro – ein Plus von sechs Prozent. Christina Spermann ordnet dies so ein: Die Bankkunden suchten nach „renditeträchtigen Geldanlagen, um dem Zinstief zu entfliehen“.