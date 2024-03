Leverkusener Paar muss sich vor Landgericht verantworten Sozialhilfebetrug: Angeklagte geständig

Im Gerichtssaal gestand jedoch der Mann, mit der Frau bis auf einige wenige Zeiträume in einer Gemeinschaft in der Wohnung in der Nobelstraße gelebt zu haben. Streit habe es dennoch immer wieder gegeben. Was auch dazu geführt habe, dass die Frau psychisch krank geworden sei und sich auch heute noch in ärztlicher Behandlung befinde. Sie wuchs in einer Großfamilie mit 15 Geschwistern auf. Zur Sprache kam, dass ihre Eltern Überlebende des Konzentrationslagers in Auschwitz gewesen sein sollen.