In Leverkusen wird es rund um die City voll Sonntag in Wiesdorf: geöffnete Shops, Christkindchenmarkt, Bayer 04-Spiel

Wenn Geschenkesucher nicht nur aus Leverkusen, sondern auch aus dem Umland anreisen – so wie in den Vorjahren – kann es voll werden auf den Hauptverkehrsachsen, und auch in den Parkgaragen in Wiesdorf. Die Stadt hat wegen des zu erwartenden Besucherandrangs die Verkehrsführung geändert. Wer vom Europaring aus auf den Parkplatz Wöhlerstraße oder die Parketagen der Rathaus-Galerie will, kann nicht mehr wie sonst am Kinopolis links abbiegen, sondern muss einmal um den Kreisel Wöhler-/Nobelstraße herum.