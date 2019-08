Kleines Paradies im Neulandpark : Sonnenuntergang in der Strandbar

Michael Endres in seiner Strandbar. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Feiner Sand, Liegestühle und Cocktails verleihen einem Stückchen Neulandpark einen Hauch von Karibik.

Sommer, Sonne, Sand und Palmen. Dazu der Blick aufs Wasser, heiße Beats in lockerer Atmosphäre und ein kühler Cocktail im Liegestuhl. Kann es etwas Schöneres geben? Für Gäste der „Strandbar Leverkusen“ wohl kaum. Menschen jeden Alters und jeder Nation genießen das Urlaubsfeeling am Rheinufer – nicht nur in den Ferien oder am Wochenende, sondern auch mal eben nach Feierabend. Oft kommen sie geradewegs aus dem Büro, ziehen die Schuhe aus und krempeln die Hosen hoch. Einziges Manko: Die Strandbar, die bis vor zwei Jahren noch unter dem Namen „Sun Island“ bekannt war, ist lediglich zwischen April und September geöffnet, in den übrigen Monaten bleiben die Tore des 2000 Quadratmeter großen Geländes geschlossen.

Ist das Wetter hingegen so schön wie zuletzt, dann brummt der Laden, wie es umgangssprachlich heißt. Besonders am Wochenende wirkt die Bar als Magnet für Besucher aus der ganzen Umgebung. Es gibt auch Leute, die reisen aus weiter entfernten Regionen an. Zuletzt war sogar eine Gruppe von den Virgin Islands, den Jungfraueninseln, zu Gast in der Strandbar. Eigentlich hatten sie ein Engagement beim Summer Jam auf der anderen Rheinseite, wohnten aber in Leverkusen. Wohl eher zufällig kamen sie vorbei und waren absolut begeistert. Dieser Ort sei wie ein Stück Heimat, schwärmten sie, wie ein Paradies. Die Gruppe blieb einen Tag und amüsierte sich prächtig. Sehr zur Freude von Betreiber Michael Endres. Seine Augen strahlen, während er erzählt: „Das ist der Grund, warum ich das hier mache.“

Info Im Sommer von Dienstag bis Sonntag geöffnet Die „Strandbar Leverkusen“ ist Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 22, Freitag und Samstag von 15 bis 23 und Sonntag von 13 bis 22 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.strandbar-leverkusen.de .

Vor inzwischen 13 Jahren hatte er die Idee, ganz in der Nähe der Landesgartenschau eine Naherholungsfläche anzubieten und somit besonderes Flair ins beschauliche Leverkusen zu bringen. Er wollte einen Fleck bieten, an dem Menschen quasi gleich um die Ecke neue Energie tanken können. Nicht spießig, nicht elitär, sondern locker, leicht rustikal und urgemütlich: So hat der gelernte Reisebürokaufmann aus Opladen die ehemalige Wiese in ein kleines Paradies verwandelt. Dort lässt es sich unter Palmen herrlich entspannen, während weißer Quarz-Sand die Füße umschmeichelt.

Der Sand muss jedes Jahr nachgefüllt werden: Rund 20 Tonnen werden eigens angeliefert. Insgesamt ist der 46-Jährige mit seinem Arbeitsplatz hochzufrieden. „Ich bin den ganzen Tag an der frischen Luft und kann mir nicht vorstellen, nochmal in einem Büro zu arbeiten.“ Und: Von Berufs wegen darf er auch ein bisschen flirten. Viele Vorteile wiegen einige wenige Nachteile – beispielsweise kann er keine spontanen Einladungen annehmen – somit bei weitem auf.

Das Areal ist in mehrere Bereiche unterteilt. Die leicht erhöhte Terrasse bietet zugleich einen perfekten Blick auf die Abenddämmerung. Sonnenuntergänge zwischen Rhein, Autobahnbrücke und Bayer-Werk haben einen ganz eigenen Zauber. Die von Bambus dicht umringte Lounge im hinteren Bereich bietet gemütliche Sitzmöbel, während es sich auf bunten Liegestühlen gut entspannen lässt.