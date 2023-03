Geschichtsträchtige Bäume in Leverkusen Wie Eibe, Eiche, Buche die Chemiestadt prägen

Nicht erst seit der Diskussion um die Millenniumseiche stellen sich viele Bürger die Frage: Wie grün ist Leverkusen wirklich? Gabriele Pelzer, Vorsitzende der Stadtgeschichtlichen Vereinigung, betont: „Wir haben sehr viel mehr Bäume als gedacht.“ So existieren in der Stadt alleine 80 besonders alte und große Bäume als Naturdenkmale, die über das Naturschutzgesetz besonders geschützt sind. Der städtische Baumbestand in öffentlichen Grünanlagen, auf städtischen Flächen, Friedhöfen sowie an Straßen umfasste 2022 rund 55.000 Bäume.