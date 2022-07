Ferien in Leverkusen : Schmieden und Sport beim Sommerspektakel

Leverkusen Hinterm Funkenturm in der Bahnstadt gibt es einiges zu erleben: von A wie Airbrush bis T wie Theater, dazu viele weitere Angebote wie die „School of Rock, Pop & Electronic“.

Das „Sommerspektakel“ ist im vollen Gange. Noch bis zum 15. Juli können Leverkusener Kinder an dem abwechslungsreichen Programm teilnehmen. Weil das Ferienprogrammam alten Standort am Skatepark wegen der Großbaustelle Bahnerweiterung nicht möglich ist, zogen die Veranstalter in diesem Jahr um. Nun ist das Gelände in der Bahnstadt hinter dem Funkenturm (Fakultätsstraße) zur spannenden Erlebnislandschaft geworden.