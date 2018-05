Leverkusen : Sommerserenaden mit Saxofon und Dudelsack

Der Dudelsack heißt im Rheinland "Sackpief". Foto: Spillyck

Leverkusen Die beliebte Konzertreihe beginnt am Dienstag.

Das Programm für die beliebte Konzertreihe Sommerserenaden in der evangelischen Kirche in Witzhelden steht. Seit mehr als 20 Jahren ist die Veranstaltung schon fester Bestandteil des städtischen Kulturprogramms. Die vier Konzerte, die jeweils dienstags um 19 Uhr, und zwar am 29. Mai, am 12. und 26. Juni sowie am 10. Juli in der Kirche stattfinden, präsentieren eine Auswahl interessanter Ensembles.

Das "Kokopelli Saxophon Quartett" aus Monheim. Foto: Kokopelli

Den Anfang machen am 29. Mai "Fragile Matt" mit den Musikern David Hutchinson (Gesang, Bouzouki, Banjo), Andrea Zielke (Gesang, Gitarre) und Katja Winterberg (Bodhrán). Die Band spielt Irish Folk vom Feinsten und am liebsten live - traditionell, gefühlvoll, fröhlich, lebendig und mehrstimmig.

Zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein gratuliert das "Kokopelli Saxophon Quartett", das am 12. Juni zu hören ist. Das 1995 gegründete Quartett aus Monheim spielt in seinem Konzert viele von Bernsteins weltweit bekannten Kompositionen. Thomas Käseberg (Sopransaxofon), Romano Schubert (Altsaxofon), Georg Niehusmann (Tenorsaxofon) und Christine Hörmann (Baritonsaxofon) erfreuen die Zuhörer mit dem unverwechselbaren und variationsreichen Klang ihrer Instrumente und beherrschen ein weites Repertoire von der Renaissance bis zu modernem Jazz. Ihr kurzweiliges Konzertprogramm moderieren die Musiker abwechslungsreich und teilweise mit literarischen Zitaten garniert.



Die Sommerserenaden werden am 26. Juni mit dem Gitarristen Markus Segschneider fortgesetzt. Und für das, was Markus Segschneider mit und auf seiner Gitarre anstellt, scheint es keine Grenzen zu geben: Jazz, Folk, Pop, Funk - alles wird gelassen verwoben zu einer Musik, die die lebensfrohe Stimmung eines Bilderbuchsommers vermittelt. Jedes seiner Konzerte ist ein Erlebnis der besonderen Art, denn Segschneider verfügt über ein ungeheuer großes Repertoire an Stilmitteln, die sich in seinen Kompositionen nahtlos miteinander verbinden.

Den Abschluss der sommerlichen Konzertreihe bildet in diesem Jahr das bergische Dudelsack-Ensemble "Spillyck" (niederbergisch für Spielleute) am 10. Juli. Die Musiker Simone Sorgalla (Harfe, Gesang), Ruthilde Holzenkamp (Akkordeon), Thórralf Schuh (Percussion aus Okzident und Orient), Rafael Daun (Dudelsäcke) und Christian Starke (Dudelsäcke, Flöten) haben sich der Musiktradition des Rheinlands verschrieben. Und so verbinden sich Dudelsackklänge mit heimatlichen Liedern. Übrigens: Auch das Rheinland kannte die "Sackpief" - so nennt man in manchen Gegenden den Dudelsack - das belegen Bilder und Beschreibungen, Märchen und Melodien zwischen Mittelalter und Romantik.

Das Büro Bürgermeister/Kultur und der Verkehrs- und Verschönerungsverein Witzhelden e.V. bieten die Serenadenkonzerte an. Dabei unterstützt sie die Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln.

(ena)