Das ist los am Wochenende : In Feierlaune bei Festival, Weinfest und Kirmes

Bunt wird es beim Festumzug „Karneval im Sommer“ in Bürrig. Am Wochenende sind die Jecken unterwegs. Foto: Miserius, Uwe (umi)

In Leverkusen und Leichlingen ist der Kalender gut gefüllt. Zum Ende der Ferien gibt es nochmal viele Gelegenheiten, den Sommer zu feiern.

In Bürrig wird es von Freitag bis Sonntag wieder jeck. Der Sommerkarneval geht in die 48. Runde und verspricht mit Kirmestrubel, Fahrgeschäften, Musik und Karnevalsumzug abwechslungsreich zu werden. Unter dem Motto: „Sei nicht mürrisch, komm’ nach Bürrig“ wird rund um das Pfarrzentrum St. Stephanus und auf dem Kirmesplatz am Bendenweg gefeiert.

Am heutigen Freitag beginnt die Kirmes mit einem Festgottesdienst um 18 Uhr. Anschließend bietet die „Framic Coverband“ auf dem Kirchvorplatz musikalische Unterhaltung. Am Samstag, 25. August, geht es um 16 Uhr traditionell mit dem Hahneköppen im „Bürriger Gürzenich“ (Bundeshalle) weiter. Danach feiern die Bürriger gebührend ihren neuen Hahnekönig mit Musik von DJ Maximilian Konrad.

Am Wochenende stehen die Leichlinger Trödeltage im Alten Stadtpark auf dem Plan. Gleich nebenan findet das Winzerfest statt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Höhepunkt der von „J.G.K. Fidelio“ organisierten Kirmes ist der große Umzug am Sonntag durch die Straßen Bürrigs. Die jeck-bunte Sommerkarnevals-Parade mit etwa 800 Zugteilnehmern beginnt um 10.30 Uhr. Wer im Anschluss noch nicht genug hat: Zwei DJs sorgen auf dem Vorplatz der „Bundeshalle“ für Rhytmen, die zum Tanzen einladen. Zu diesem Festnachmittag gehört auch ein Kinderfest mit Spiel, Spaß und Hüpfburg ab 14 Uhr. Um 14.15 Uhr wird dann der neue Hahnekönig gekrönt und bejubelt.

Bitte eincremen heißt es beim Sonnenbrand-Festival in Leverkusen: Silke, Hanna und Leonie hatten 2018 viel Spaß. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

★

Gefeiert wird am Samstag auch in Wiesdorf. Das Festivalgelände im Neuland-Park öffnet um 14 Uhr seine Pforten. Dann heißt es wieder Sommer, Sonne, Tanz bis 22 Uhr – das Sonnenbrand-Festival geht zum dritten Mal in Leverkusen an den Start. Sieben DJs sorgen mit elektronischen Beats aus den Genren Techno, House und Hardstyle für ausgelassene Stimmung. An Imbiss- und Getränkeständen können sich die Teilnehmer versorgen. Karten gibt es online für 15 Euro oder an der Abendkasse für 20 Euro. Die Wettervorhersage verspricht, dem Festivalnamen alle Ehre zu machen: Eincremen nicht vergessen!

★

Weinliebhaber aufgepasst: Das Leichlinger Winzerfest lockt von Freitag bis Sonntagabend mit Weinberg-Atmosphäre. Im Neuen Stadtpark hinter dem Rathaus werden von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag bis 20 Uhr, verschiedene Sorten des Rebensaftes verkostet. Weingüter aus Anbaugebieten an Main und Mosel stellen ihre Stände auf. Ein umfangreiches Bühnenprogramm rundet die Veranstaltung ab und regt während den Abendstunden zum Tanzen an. Wer nicht für Wein zu begeistern ist, findet Erfrischung an Bier- und Cocktailständen. Parallel kann gleich nebenan im Alten Stadtpark getrödelt werden.

★

Feiern für den guten Zweck: Auf den Voigtslacher Wiesenfesten wurde bisher immer kräftig für die Kinderkrebsklinik in Düsseldorf gesammelt. Vergangenes Jahr konnten 11.200 Euro gespendet werden. Auch dieses Jahr wird auf dem Gelände am Hitdorfer See ein buntes Programm geboten, um Spenden zu sammeln. Am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr erwartet die Besucher des Festes neben Aktivitäten wie Torwandschießen und Kinderschminken auch eine große Verlosung mit vielen Sachpreisen. Bierbänke und Stehtische laden zu gemütlichem Beisammensein und Gesprächen ein.

★