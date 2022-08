Beim Festumzug in Bürrig findet sich neben dem jecken Fußvolk auch manch gekröntes Haupt. Und überhaupt: Der Hahnekaiser hat abgedankt – jetzt hat der Ortsteil am Wupper-Dhünn-Zusammenfluss wieder einen Hahnekönig. Was wie weniger klingt, ist tatsächlich weit mehr. Markus Loewen freut sich auf seine einjährige Regentschaft. Am Sonntag huldigten ihm die Bürriger mit einem jecken Umzug.