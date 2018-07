Sommerfest des Männerchors Germania Opladen

Sommerfest : 65 Stimmen verdienten sich ein kühles Bier

Am Sonntag eröffnete der Männerchor Germania mit Dirigent Eugen Momot den Frühschoppen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Beim Sommerfest des Männerchors Germania mit vielen Freunden und Gästen wurde es heiß im Festzelt.

Singen ist eine anstrengende Tätigkeit, jedenfalls wenn die Temperaturen so hoch sind wie im Sängerheim des Männerchores Germania Opladen. Nach der musikalischen Begrüßung ihrer Gäste waren die Sänger des derzeit 65 Stimmen starken Chores so nass geschwitzt, dass sie sich ihr erstes kühles Bier redlich verdient hatten.

Und den Freunden vom Männerchor 1846 Hitdorf ging es nicht anders nach ihrem swingenden „Wochenend’ und Sonnenschein“ und dem klangstarken Ausflug nach „New York, New York“. Dabei hätte alles noch viel schlimmer kommen können, wenn die Temperaturen wieder die Rekordmarken der vergangenen Tage erreicht hätten. Da hätte auch der Durchzug unter dem Dach des großen Festzeltes vermutlich nicht gereicht. Immerhin dürfte der Umsatz an Getränkemarken ein ordentliches Plus in die Chorkasse gespült haben. Abgesehen vom Kuchenbüffet im legendären „Café Germania“ und der Verköstigung in der Grillecke.

Wie in jedem Jahr spielten am Samstagnachmittag die Bergisch Rheinischen Musikanten auf, und abends ermunterten die Düsseltaler Musikanten die Chorsänger, ihre Frauen und Gäste zum Tanz aufzufordern. Am Samstag waren schon Mitglieder des Frauenchores Viva la Musica aus Osnabrück angekommen, die nach dem Auftritt der Singgemeinschaft Opladen sonntags zum Frühschoppen auf die Germania-Bühne stiegen.



Der Chor aus dem Norden ist eine Reisebekanntschaft von einem der vergangenen MC-Ausflüge. Sängerwerbung ist und bleibt beim MC Germania ein aktuelles Thema. Geprobt wird am Freitagnachmittag von 15 bis Uhr im eigenen Sängerheim an der Campusallee 45. Weder Noten-, noch Musikkenntnisse sind erforderlich und niemand muss einzeln Vorsingen. Das nächste Projekt ist am 15. September das Bezirks Chor- und Musikfest BSW in Porz, an dem sich der Männerchor traditionell beteiligt. Dann bereitet Dirigent Eugen Momot seine Sänger auf das weihnachtliche Konzert mit dem Damenchor „Chor 84“ in der Stadthalle Hilden vor.