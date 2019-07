Sommerfest : Kleingärtnerei ist wieder im Trend

Beim Sommerfest öffnen die „Gartenfreunde Opladen“ die Türen ihrer Anlage am Kettnersbusch und teilen das Naturidyll mit vielen Besuchern.

Der Kleingärtnerverein „Gartenfreunde Opladen“ erfreut sich größter Beliebtheit. Das ist nicht nur an der langen Warteliste von Interessenten abzulesen, die am Kettnersbusch gerne ihr kleines Natur­idyll bepflanzen würden. Auch das Sommerfest am Wochenende war bestens besucht. Da konnte selbst ein kräftiger Regenschauer die Feierlaune der Gärtner und ihrer Gäste nicht trüben. Grill, Musik, reichlich frische Getränke und all das vor einer blühenden Landschaft. Kein Wunder, dass der Kleingartenverein zahlreiche Gäste anlockte. Für Vereinsvorsitzenden Manfred Munz ist das nichts Außergewöhnliches. Auf rund 2000 Besucher schätzte er die Resonanz an beiden Festtagen.