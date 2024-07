Das sagt die Straßenreinigungssatzung in Leverkusen Ab zum Unkrautjäten vor der Haustür

Das Schöne am Sommer: Es gedeiht. Das Unschöne am Sommer: Auch dort, wo Grün nicht unbedingt erwünscht ist. Zwischen Gehwegplatten, in Bordsteinfugen, um Laternenmasten entstehen ab dem Frühjahr Mikrodschungel. Wer derzeit durch die Stadt geht oder radelt, trifft so gut wie an jeder Ecke auf Mini-Wildnis. Und wer muss die wegmachen? Klare Antwort der Stadt: Für den Bürgersteig sind die Anwohner zuständig. Für die Rinnsteine sind es die städtischen Technischen Betriebe“, sagt Stadtsprecherin Heike Fritsch. Also quasi wie im Herbst beim Laub und im Winter bei Schnee und Glatteis.