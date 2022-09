Nach Bauarbeiten : Solinger Straße bald wieder frei

Rheindorf Aufatmen in Rheindorf: Nach monatelangen Straßenarbeiten wird die lange gesperrte Solinger Straße am Donnerstag, 15.September, wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Sanierungsarbeiten an der L291 (Solinger Straße) sind weitgehend abgeschlossen. Die Sperrung der Landesstraße wird voraussichtlich am Donnerstagmorgen, 15. September, aufgehoben. „Zurzeit werden Restarbeiten ausgeführt, es wird an den Banketten gearbeitet und die Markierungen müssen noch aufgebracht werden“, meldet der Landesbetrieb Straßen.NRW. Mit dem Abschluss der Arbeiten an der Solinger Straße zwischen der Einmündung Pescher Busch/Am Hauweg und der Verbindung zur L288 (Raoul-Wallenberg-Straße) beendet der Landesbetrieb die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in Rheindorf, die Ende 2021 auf der Elbestraße (L108) begonnen wurden.