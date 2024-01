Testbox am Müllwagen So will Leverkusen Mobilfunklöcher stopfen

Smart und attraktiv will Leverkusen nicht nur für Investoren und Gewerbebetriebe sein, sondern auch für Gäste und Bewohner der Stadt. Dazu gehört auch ein funktionierendes, schnelles und möglichst lückenloses Mobilfunknetz. Beim Smart-City Index, dem Digitalisierungsbarometer der deutschen Großstädte, rangierte Leverkusen 2023 insgesamt auf Platz 70, in der Sparte IT und Digitalisierung immerhin auf Platz 67. Doch ist offenbar noch Luft nach oben.