Themenwoche Zukunftskonzepte für Familie und Kinder : Richrath gründet die Task-Force „Kita“

Die Stadt muss nicht nur 1000, sondern 1200 Kitaplätze in den kommenden fünf Jahren schaffen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Leverkusen Im Wahlkampf hat er es versprochen – jetzt muss Oberbürgermeister Uwe Richrath liefern: Leverkusen braucht bis 2025 weitere 1200 Betreuungsplätze.

Wien ist eine Reise wert. Während sich der Tourist zu Nicht-Corona-Zeiten dem Besichtigungsmarathon zwischen Stephansdom, Prater und Schloss Schönbrunn hingibt, hat Uwe Richrath in der vergangenen Legislaturperiode in der österreichischen Hauptstadt sein Augenmerk auf dieses sperrig klingende Thema gelegt: strategische Flächenplanung. Kurzformel: erst Infrastruktur schaffen, dann soziale Struktur, dann Wohnungsbau. Soetwas habe Leverkusen in den 1970er Jahren schlichtweg verschlafen, sagt der Oberbürgermeister. Das hat Folgen bis heute, denn in der Stadt sind die Flächen knapp. Und die werden nicht nur für Wohnraum und Wirtschaft gebraucht, sondern auch für den Bau von Kita-Plätzen.

Den hatte sich der Stadtchef im jüngsten Kommunalwahlkampf auf die Fahne geschrieben – verbunden mit der markanten Zahl 1000. Nun müssen Taten folgen. Richrath hat eine Art Task-Force „Kita“ gebildet. Offiziell heißt sie ganz trocken „Projektgruppe Kita-Standorte“. Die ist auf der Suche nach Standorten für neue Kindergärten – gleich ob in städtischer oder privater Trägerschaft. Neun Orte seien bisher ausgemacht. „Wenn wir die umsetzen können, wären das 855 Plätze“, sagt Richrath. Vier Standorte davon seien zügig realisierbar, wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Jahre. Örtlichkeiten mag der Stadtchef noch nicht verraten. Bekannt ist: In der Bahnstadt soll es zwei Kitas geben, am Fester Weg eine weitere.

Info Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz Foto: Miserius, Uwe (umi) Der Platz Für einen Kita-Platz melden Eltern ihren Betreuungswunsch im Kita-Planer der Stadt an, können dabei bis zu fünf Wunscheinrichtungen nennen. Die Platzvergabe erfolgt über die Kitas selbst, sagt die Stadt. Wenn die Eltern kein Platz bekommen, können sie den Rechtsanspruch beim Fachbereich Kinder und Jugend geltend machen. Der hat sechs Monate Zeit, einen Platz anzubieten. Mitte November dieses Jahres waren 126 Kinder unversorgt, für die ein Rechtsanspruch gestellt wurde.

Die Task-Force muss noch mehr Standorte suchen. Denn 1000 neue Plätze bis 2025 werden nicht ausreichen, um den Bedarf in fünf Jahren zu decken. Die städtischen Statistiker haben ausgerechnet, dass dann in Leverkusen voraussichtlich 7691 Kinder unter sechs Jahren leben. Derzeit gibt es in der Stadt 6035 Kitaplätze und 484 Tagespflegeplätze, also rund 6500 Plätze. Richrath muss 1200 neue schaffen.

Betreuungsplätze nur durch neue Gebäude abzudecken, funktioniert nicht. „Wir müssen alles andere mitdenken“, betont der 59-Jährige. Ganzheitlich. Neue Kitas brauchen Personal, das am besten hier wohnt, hier einkauft, hier Freizeitangebote genießt. Für diese Ganzheitlichkeit zieht die Stadt, salopp gesagt, an mehreren Strippen.

• Um den Erzieherjob attraktiver zu machen, hat sie ein in Deutschland besonderes Ausbildungsmodell eingeführt: Pia, die praxisintegrierte Ausbildung von Erziehern. Während normalerweise Anwärter erst zwei Jahre einen schulischen Teil absolvieren und das dritte Jahr als Berufspraktikum mit kleinem finanziellen Ausgleich, ist Pia ab dem ersten Tag vergütet, die Anwärter arbeiten neben dem schulischen Teil in einer Kita mit.

• Wichtig sei zudem, dass es ein Angebot an Wohnungen gibt, „das zum Lohnniveau passt. Deswegen sind Wohnungsgesellschaften wie die WGL oder der GBO, die das anbieten, so sinnvoll“, betont Uwe Richrath. „Auf Sylt wohnen Erzieher nicht mehr, die pendeln jeden Tag ein. Ähnlich ist es in München. Einfach, weil die Leute sich dort keine Wohnung leisten können. Das müssen wir vermeiden.“ So bleibe die Kaufkraft hier, die Identifikation mit der Stadt wachse, der Umwelt sei gedient. „Ich finde nach wie vor auch das Konstrukt der Werkswohnungen, wie es sie gab, interessant.“

• Wohnungsbau – Richrath: „Natürlich stehen Kita-Neubauten in Konkurrenz zum Wohnungsbau“ – und ÖPNV müssen ebenso mitgedacht werden wie das Angebot an Spiel- und Sportmöglichkeiten.

• Und „es braucht eine Renaissance der Leverkusener Parkanlagen, die wieder zentrale Orte für die Familien werden sollen“. Dafür müssen sie attraktiv sein – auch im Sinne einer sanitären Infrastruktur. Richrath kommt auf Wien zurück: „Dort gibt es in Parks Cafés. Deren Betreiber sind verpflichtet, öffentliche Toiletten bereitzustellen und zu reinigen.“