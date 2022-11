So wappnet sich Leverkusen in der Gas- und Stromkrise : Stadt richtet Krisenstab zu Energiemangel ein

So wappnet sich Leverkusen in der Gas- und Stromkrise

Der Gasmangel weitet sich zum Energiemangel aus. Die Stadt richtet einen Krisenstab mit Schwerpunkt Stromversorgung ein. Foto: Schuetz/Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen Ein Mangel in der Stromversorgung könnte eine Gasknappheit noch überlagern, ordnet die Stadtverwaltung ein. Um rascher agieren und reagieren zu können, setzt sie nun eine Art Task Force ein.

In einem Sensibilisierungserlass des NRW-Innenministeriums seien diverse Szenarien zur Energiemangellage dargestellt. „Ergänzend liegt ein „Entwurf einer Handlungshilfe bei Versorgungsausfall des Landes“ vor, in dem konkrete Handlungsfelder für die Kommunen definiert werden“. Die Ausweitung auf eine Energiemangellage bis hin zu einem Black Out lasse sich nicht mehr mit „dem Instrument einer Arbeitsgruppe abbilden“, denn es müsse dann zügig gehandelt werden.