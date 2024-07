Von Tartahnbahn bis Bestuhlung in Paris So viel Lanxess steckt in den Olympischen Spielen

Leverkusen · Samstag starten die Wettbewerbe in Paris. Aus Leverkusen nehmen mehr als 30 Athleten an den Olympischen und Paralympischen Spielen teil. Und auch Material der großen Konzerne am Ort ist mit hoher Sicherheit im Einsatz. Etwa vom Spezialchemiekonzern Lanxess und von Covestro.

26.07.2024 , 17:30 Uhr

An der strahlenden Farbe des Eiffelturm-Stahls ist der Leverkusener Konzern Covestro mit Kunstharzen beteiligt. Foto: dpa/Mike Egerton