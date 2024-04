Bürgerantrag im Leverkusener Stadtrat So teuer wäre freier ÖPNV in Leverkusen

Das Nutzen des Öffentlichen Nahverkehrs schont Klima und Umwelt. Doch spielen neben Bequemlichkeit auch Befördreungspreise eine Rolle, ob Menschen dieses Angebot nutzen oder weiter das eigene Auto bevorzugen. Das inzwischen von vielen Bürgern genutzte Deutschlandticket weist in diese Richtung. Doch ginge es auch radikaler. Warum sollen Bürger die Busse der Wupsi nicht kostenfrei nutzen können und das rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche? Ein Bürgerantrag an den Stadtrat fordert genau das.