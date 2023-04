Wo was läuft ... So tanzt Leverkusen in den Mai

Kirmes in Alkenrath Am Wochenende zum 1. Mai heißt es wieder: Zuckerwatte, Entchen angeln und Auto-Scooter. Am Freitag, 28. April, beginnt die Alkenrather Maikirmes auf dem Graf-Galen-Platz. Am Montag Abend (1. Mai) ist Schluss. Rummel-Spaß gibt es am Freitag bereits ab 14 Uhr. Der traditionelle Maibaum wird um 18 Uhr auf dem Marktplatz aufgestellt. Dabei werden die insgesamt vier Festtage eingeläutet. Besucher erwartet Jahr Fahrspaß auf dem Auto-Scooter „American Dream“ des Leverkusener Schaustellers Gilbert Hoffmann. Erstmals dabei ist der „Taifun“, auf dem Fahrgäste in 18 Metern Höhe die Aussicht genießen können. Auch für die Kinder ist gesorgt: Die Kleinen können sich auf „Käpt’n Reikas Erlebnisreise“, dem Kinder-Karussell des Leverkuseners Frank Sürmann sowie beim Bungee-Trampolin austoben. Natürlich dürfen auch die Buden nicht fehlen: Zwischen Dosenwerfen, einer Schießbude und vielen anderen Attraktionen findet jeder das Richtige. Auch Speisen und Getränke gehören zum Angebot. Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag 14-22 Uhr sowie Sonntag von 11-22 Uhr. Montag beginnt der Kirmesspaß um 11 Uhr und dauert bis 20 Uhr.