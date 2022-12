Service in Leverkusen So sind Stadt, Bäder, EVL und Co. erreichbar

Busse An Heiligabend fahren die Wupsi-Linien nach dem regulären Samstagsfahrplan ohne Nachtlinien. Die Fahrten der Linie 214 um 1.12 und 4.12 ab Lev-Mitte entfallen. An den Weihnachtsfeiertagen fahren die Linien nach Feiertagsfahrplan. An Silvester fahren die Busse wie samstags. Rund um den Jahreswechsel entfallen eventuelle Fahrten, und die Linien fahren nur einen verkürzten Weg. Die Nachtlinien verkehren ab 1 Uhr wieder, die N20 fährt eine Stunde länger. An Neujahr fahren die Linien nach Feiertagsfahrplan. www.wupsi.de