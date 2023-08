Ausbau in Leverkusen 12.000 Haushalte könnten schon ans Glasfasernetz

Leverkusen · Opladen und Wiesdorf sind die beiden Stadtteile, in denen Haushalte bereits ans Glasfasernetz angeschlossen werden. In Lützenkirchen beginnt die Telekom wie auch in Manfort mit den Vorbereitungen fürs Verlegen eines Materials, das so fein ist wie ein menschliches Haar.

25.08.2023, 17:58 Uhr

Die Telekom informiert über den Glasfaserausbau in Leverkusen. Hier zeigt Marco Lohmeier das "Spleißen". Foto: Uwe Miseriu/Uwe Miserius

Von Tobias Brücker

Das Internet zukunftssicher und in Lichtgeschwindigkeit – das ist mit Glasfasertechnik möglich. In Leverkusen schreitet der Ausbau, für den sich etwa Netzanbieter Telekom verantwortlich zeigt, voran, ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Denn während die Infrastruktur in einigen Stadtteilen schon gegeben ist, beginnen die Arbeiten in anderen Vierteln erst. Grundsätzlich stößt das schnelle Internet jedoch auf bislang wenig Gegenliebe – vermutlich aufgrund fehlender Aufklärung, sagt Regionalmanager Marco Lohmeier.