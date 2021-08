Vorm 26. September in Leverkusen : So klappt die Logistik zur Bundestagswahl

Die Union knapp vor der SPD, sagt eine aktuelle Umfrage zur Wahl. Bis zum Termin sind es noch fünf Wochen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Leverkusen Wegen der Flut müssen einige der 108 Wahllokale in Leverkusen verlegt werden. Welche betroffen sind, wohin sie verlagert sind und wie die Briefwahl funktioniert, fassen wir in unserer Übersicht zusammen.

Der Countdown zur Bundestagswahl am 26. September läuft. Im Wahlkreis 101 – Leverkusen/Köln IV werben elf Direktkandidaten um die Erststimme, 27 Parteien stehen bei der Zweitstimme zur Wahl.

Kandidaten Der Kreiswahlausschuss hat diese Direktkandidaten zugelassen: Serap Güler (CDU), Beamtin; Karl Lauterbach (SPD), Universitätsprofessor; Cornelia Besser (FDP), Sales Managerin; Christer Cremer (AfD), Angestellter; Beate Hanne-Knoll (Die Linke), Krankenschwester; Nyke Skawik (Grüne), Wissenschafliche Mitarbeiterin; Frauke Claudia Petzold (Die Partei), Serviceassistentin; Stephan Heintze (Freie Wähler), Bundespolizeibeamter; Jonathan Meier, Auszubildender Heilerziehungspfleger; Dirk Sattelmeier (die Basis), Rechtsanwalt; Jacqueline Blum (Einzelbewerberin, Klimaliste), Bürokauffrau.

Wahlbenachrichtigungen In den nächsten Tagen werden die Wahlbenachrichtigungen an die rund 115.000 Wahlberechtigten verschickt. Diese informieren über Wahltermin und Ort des Wahllokales. Wer vom 16. August bis zum 5. September nach Leverkusen zieht und sich hier anmeldet, erhält ein Merkblatt, das auf die Wahlberechtigung hinweist.

Briefwahl Die Unterlagen für die Briefwahl können beantragt werden. Und zwar so:

• Per Post: Dazu wird die Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt, unterschrieben und im frankierten Umschlag an das Briefwahlbüro gesandt. Dieses sendet die Briefwahlunterlagen zu.

• Per E-Mail: 330-wahlen@stadt.leverkusen.de (Bitte Namen, Geburtsdatum und Adresse für die Zusendung angeben).

• Per QR-Code Scan: Unter Angabe der Daten aus der Wahlbenachrichtigung können per Smartphone oder Tablet Anträge gestellt werden. Nach Eingabe der persönlichen Daten wird der Antrag elektronisch an die Wahlbehörde übermittelt.

• Im Internet unter www.wahlschein.de/IWS/start.do?mb=5316000. Der Link ist auch unter dem Stichwort „Briefwahl“ auf der Internetseite der Stadt zu finden.

• Persönlich: Ab sofort kann im Briefwahlbüro die Briefwahl beantragt und der Stimmzettel direkt an Ort und Stelle ausgefüllt werden, auch wenn das Wahlbenachrichtigungsanschreiben noch nicht vorliegen sollte. Dazu ist die Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses notwendig. Sofern die Wahlbenachrichtigung bereits vorliegt, soll sie beim Abholen der Briefwahlunterlagen mitgebracht werden. Öffnungszeiten Briefwahlbüro: montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Am letzten Freitag vor der Wahl, 24. September, von 8 bis 18 Uhr.

Blinde und Sehbehinderte können Wahlhilfen unter der bundesweiten Hotline 01805 666456 (0,14 €/Min Festnetz) oder bei den Landesgeschäftsstellen der Blinden- und Sehbehindertenvereine anfordern.

Wer nicht selbst ins Briefwahlbüro kommen kann, hat die Möglichkeit, beantragte Briefwahlunterlagen von einer Person seines Vertrauens abholen zu lassen. Voraussetzung dafür ist eine schriftliche Vollmacht, die bei Abholung vorgelegt werden muss. Eine solche ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckt. Das Formular steht auch unter www.leverkusen.de/rathaus-service/politik/wahlen/briefwahl-2021.php zur Verfügung.

Online können die Wahlscheine (bei Zustellung per Post) bis zum 22. September, 12 Uhr, beantragt werden. Werden die Unterlagen im Briefwahlbüro abgeholt, läuft die Frist bis Freitag, 24. September, 18 Uhr. Bei der Rücksendung der Wahlunterlagen per Post ist darauf zu achten, dass der Brief rechtzeitig ankommt, bittet die Stadt. Die persönliche Abgabe der Unterlagen im Rathaus Wiesdorf ist am Wahlsonntag bis 16 Uhr möglich.

Wahllokale 108 Wahllokale und 26 Briefwahllokale gibt es in Leverkusen. Weil Orte, die sonst als Wahllokale genutzt werden, durch die Flut beschädigt wurden, werden sie durch andere ersetzt. Es betrifft folgende Wahllokale:

Stimmbezirk 134 – Jugendhaus Lindenhof, Weiherstr. 49. Statt dessen: Pagode am Jugendhaus Lindenhof, Weiherstr. 49;

Stimmbezirk 214 – KGS Remigiusschule, Wiembachallee 11. Statt dessen: Pagode am Straßenverkehrsamt, Haus-Vorster-Str. 8;

Stimmbezirk 221 – Pagode am Altenheim im DRK-Zentrum, Düsseldorfer Str. 28. Statt dessen: Kolpinghaus, Kath. Kirchengemeinde St. Remigius, An St. Remigius 7;

Stimmbezirk 222 – Pagode am Altenheim im DRK-Zentrum, Düsseldorfer Str. 28, Statt dessen: Pagode am Amtsgericht, Gerichtsstr. 9.

Wahlhelfer Es werden ca. 850 Wahlhelfer benötigt. Die Bewerber müssen wahlberechtigt sein, das heißt, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein. Zudem müssen sie am Wahltag seit mindestens drei Monaten einen Wohnsitz in Deutschland innehaben. Noch werden Wahlhelfer gesucht. Der Einsatz erfolgt in einem der 108 Urnenwahllokale oder in einem der 26 Briefwahllokale. Dem Einsatzwunsch in Wohnortnähe wird, wenn möglich, Rechnung getragen. Alle Helfer bekommen eine Aufwandsentschädigung: Einsatz im Wahllokal (von 7.30 bis ca. 21.30 Uhr) 50 Euro; Einsatz im Briefwahllokal (von 14 Uhr bis ca 21.30 Uhr) 40 Euro pro Person

Interessierte können sich im Bürgerbüro melden; per Mail: 330-wahlen@stadt.leverkusen.de oder telefonisch (Di.-Do. jeweils von 08.00 – 12.00 Uhr) unter Tel. 0214 406-33 21. Eine Anmeldung ist auch online möglich über die städtische Homepage. Hier sind zudem weitere Informationen zum Thema zu finden: