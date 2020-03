Dritte infizierte Person in Leverkusen : So hält Corona die Stadt im Griff

Drei Container zur Untersuchung auf Corona-Infektionen wurden auf dem Klinikgelände vor dem Gebäude des Laborbetriebs Synlab aufgebaut. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen 79-Jährige positiv getestet. Stadt richtet Hotline ein. Strenge Auflagen für Veranstaltungen mit unter 1000 Teilnehmern.

Eine 79-jährige Frau aus Leverkusen, die sich mit dem zuerst infizierten 81-jährigen Leverkusener in Südtirol aufgehalten hat, ist nun positiv auf das Virus getestet worden. Das teilt die Stadt am Donnerstag mit. „Die Frau befindet sich in stationärer Behandlung. Das Gesundheitsamt trifft die erforderlichen Maßnahmen.“ Am Mittwoch war eine 62-Jährige positiv getestet worden und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Auch sie hatte Kontakt zu dem 81-Jährigen, der am Montag ins Klinikum gekommen war.

Die Stadt schaltet eine Hotline zum Coronavirus. Die Ansprechpartner des Bürgertelefons sollen bei Fragen – auch medizinischer Art − rund um das Virus weiterhelfen. „Es kann jedoch keine medizinische Fachberatung stattfinden“, heißt es von der Stadtverwaltung. Erreichbar ist das Bürgertelefon unter 0214 406-3333. Und zwar montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags und sonntags jeweils von 9 bis 15 Uhr. Das Team am Telefon umfasst während der Woche fünf Personen pro Schicht, am Wochenende sind es vier. „Die Fragen der Bürger werden persönlich und individuell beantwortet“, sagt Koordinatorin Britta Meyer. „Außerdem halten wir alle Informationen aktuell, die über Pressestelle und Krisenstab bei uns eingehen.“

Britta Meyer sitzt mit weiteren Kollegen am Bürgertelefon. Foto: Uwe Miserius/uwe Miserius

Info Gang zum Amt nur, wenn es dringend nötig ist Behörde Um unnötige Kontakte zu vermeiden und aus Rücksichtnahme auf ältere oder immunschwächere Personen, bittet die Stadt, auf nicht dringend erforderliche Behördengänge zu verzichten.

Auch bei der Einrichtung eines Diagnosezentrums auf dem Gelände des Klinikums geht es voran. Am Donnerstag wurden die drei Container – einer für die Abstrichtests, einer als Wartebereich, einer als Toilette – angeliefert.

Außerdem hat die Verwaltung den Erlass des Landesgesundheitsministers zu Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern umgesetzt. Laut einer Allgemeinverfügung heißt es: „Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern können grundsätzlich nicht durchgeführt werden. Diese müssen entweder ohne Zuschauer stattfinden oder verschoben bzw. abgesagt werden. Die Allgemeinverfügung gilt ab dem 12. März bis auf Weiteres.“ Eine zweite Verfügung der Stadt regelt, wie mit Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern umzugehen ist. Was Veranstalter demnach beachten müssen und welche Veranstaltungen am Wochenende nicht stattfinden, haben wir separat zusammengefasst.

Nachdem in Köln drei Schulen nach Corona-Infektionen geschlossen wurden, gibt es in Leverkusen bisher noch keinen solchen Fall. „Der Schulbetrieb läuft im Moment normal“, sagt Schuldezernent Marc Adomat. „Wir stehen mit den Schulen in Kontakt.“ Sollte sich ein Infektionsfall in einer Schule ereignen, müsse die Stadt sie umgehend schließen. Zuständig für die Innere Schulverwaltung ist das Land. „Wir erhalten von dort laufend Informationen“, sagt die stellvertretende Fachbereichsleiterin Andrea Werner. „Sämtliche Schulfahrten ins In- und Ausland wurden abgesagt.“

Leverkusener Schulen ergreifen auch eigene Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. So hat das Landrat-Lucas-Gymnasium alle Veranstaltungen, die über den normalen Unterricht hinausgehen, bis Ostern abgesagt. Exkursionen sind gestrichen, auch die Austauschprogramme mit den Partnerschulen in Schweden und Frankreich sind betroffen. Und der Blick geht in die Zukunft. „Wir müssen auch über die Abschlussfahrten der Oberstufe im Oktober nachdenken“, sagt Frank Lathe, stellvertretender Schulleiter. Die Schule warte auf weitere Infos und Anweisungen des Schulministeriums, was den Unterrichtsbetrieb und die Abiturprüfungen angeht. „Ich bin aber fest davon überzeugt, dass hier bis August eine Lösung gefunden wird“, sagt Lathe zu den im Herbst startenden Studiengänge und Ausbildungen, die durch die fehlenden Abschlüsse gefährdet wären.