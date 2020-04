Städtischer Haushalt : Corona-Loch in der Stadtkasse wird immer größer

Leverkusen Dass die Seuche die Stadt zweistellige Millionensummen kosten wird, ist längst klar. Neben laufenden Ausgaben schlagen Gewerbesteuerausfälle zu Buche. Nun nennt Kämmerer Markus Märtens erstmals konkretere Zahlen.

Der weitgehende Stillstand des öffentlichen Lebens reißt große Lücken in den städtischen Etat. Es werden am Jahresende zweistellige Millionensummen fehlen, teilt Leverkusens Stadtfinanzchef Markus Märtens in einem aktuellen Sachstandsbericht mit. Der Stadt fehlen etwa die April-Beiträge für Kindertagesstätten und Offene Ganztagsschulen in Höhe von 1,1 Millionen Euro (Das Land will davon aber 50 Prozent erstatten) und beispielsweise die Einnahmen aus der deutlich zurückgegangenen Zahl der Parkknöllchen. Es fließen weniger Gewerbe- und Einkommenssteuern. Zusätzlich steigen die Belastungen durch die Kosten für die Schutzausrüstungen etc. (etwa für die Feuerwehr, Schulen und andere Fachbereiche). Auch bei den städtischen Tochterunternehmen werden schlechtere Finanzergebnisse erwartet. Den Kultur- und Sportbereichen fehlen schlicht die Einnahmen, weil alle Veranstaltungen ausfallen oder die Einrichtungen wie Bäder geschlossen sind.