Gesundheitsreport der AOK So gesund lebt es sich in Leverkusen

Der aktuelle Gesunheitsreport der AOK wendet den statistischen Blick (für das Jahr 2022) auf Hamburg und NRW und meldet Erstaunliches: So kam es in Remscheid zu 28 Prozent mehr Infarkten, in Mülheim an der Ruhr und im Kreis Euskirchen hingegen zu 17 Prozent weniger als im Durchschnitt des Untersuchungsgebiets. Und wie gesund lebt es sich in Leverkusen?