Leverkusener Fans gestalten Orts- und Straßenschilder „Neverloosen“ – diese Stadt ist unschlagbar

Es spielt auf die „Unbesiegbarkeit“ der Werkself an, die derzeit wettbewerbsübergreifend seit 50 Pflichtspiel-Partien ungeschlagen ist. Den Meistertitel hat die Mannschaft bereits sicher, zwei weitere Titel, der DFB-Pokal und der Europapokal könnten noch hinzukommen. Mit einem Sieg am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Augsburg könnte Bayer 04 die erste Mannschaft überhaupt werden, die eine ganze Bundesliga-Saison ohne Niederlage beendet. Das war selbst dem FC Bayern in der Saison 2012/13 nicht gelungen - der bis dato stärkten Spielzeit, die jemals in der Bundesliga gespielt wurde.