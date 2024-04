Werkself braucht Erfolg gegen Bremen So freut sich Leverkusen auf die Meisterschaft

Es wird wohl so voll wie noch nie: Rund 50.000 Fans im und um das Stadion erwartet die Stadt an diesem Heimspielsonntag. Wegen des zu erwartenden Andrangs ist die Bismarckstraße schon ab Mittag gesperrt. Schon Stunden vor dem Anpfiff um 17.30 Uhr werden die Wohngebiete am Stadion für den Verkehr abgeriegelt.