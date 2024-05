Am 26. Mai steht die Stadt Kopf So feiert Leverkusen die Meistermannschaft

Wer das Berliner Pokalfinale am Vortag in Gesellschaft erleben will, ist im Neulandpark gut aufgehoben. Dort bietet die Stadt ein Public Viewing an. Der Eintritt ist frei. Die Tore im Neulandpark sind ganztägig geöffnet, das Bühnenprogramm vor dem Anpfiff beginnt um 18 Uhr. Vorgesehen sind unter anderem verschiedene Filmbeiträge und ein Interview mit einem Paar, das sich vor Jahren im Stadion kennen- und lieben lernte. Je nach Wetter rechnet die Stadt mit 3500 bis 10.000 Zuschauern. Das Spiel wird auf der 6×4 Meter großen Leinwand übertragen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Aus Sicherheitsgründen und zur Müllvermeidung dürfen Besucher keine eigenen Getränke mitbringen. Stattdessen werden wiederverwendbare Becher für drei Euro verkauft, die an verschiedenen Zapfstellen rund um das Event aufgefüllt werden können. Der Siedlungsbereich rund um den Neuland-Park ist an diesem Tag für Fahrzeuge gesperrt. Parkflächen stehen ausschließlich für Anwohner mit Ausweis zur Verfügung.