So feiern Leverkusens Partnerstädte : Wenn der Heilige Mann Geschenke in die Sauna legt

Weihnachten liegt in der Luft – der Dom von Leverkusens finnischer Partnerstadt Oulu im winterlichen Gepräge. Foto: Gottfried Effe

Leverkusen Besinnlich oder exotisch? In Leverkusens Partnerstädten wird das Fest auf jeweils eigene Art gefeiert. Wir schauen ins winterlich-kalte Finnland und ins warme, arme Nicaragua.

Weihnachten ist international und doch in jedem Land anders. Manchmal weniger besinnlich und lauter, mitunter auch ganz ohne Glühwein und Bratwurst, die bei uns so selbstverständlich sind. Gottfried Effe berichtet aus der finnischen Partnerstadt Leverkusens: Oulu, Wolfgang Espinoza und Sabine Schiek aus Chinandega, der nicaraguanischen Partnerstadt. Unterschiedlicher könnte das christliche Fest wohl nicht gefeiert werden.

Chinandega „Weihnachten in Chinandega ist eine ganz andere Welt. Das ist total laut und findet draußen statt, weil es heiß ist, es wird getanzt, die Menschen ziehen ihre besten Klamotten an, es ist gesellig“, sagt Espinoza. Er ist dort aufgewachsen und kennt seit einigen Jahren auch das deutsche Weihnachten. Die Vorfreude auf das Fest sei im mittelamerkianischen Land sehr groß, denn alle feierten Weihnachten.

Info Das sind die Berichterstatter Gottfried Effe Vorsitzender des Finnland-Deutschland-Vereins in Oulu, der 1975 aus Deutschland in die fünfgrößte Stadt in Finnland gezogen und mit Bernhard Marewski, dem ersten Bürgermeister von Leverkusen „sehr gut befreundet“ ist. Wolfgang Espinoza, der ursprünglich aus Chinandega kommt, einer Stadt mit über 130.000 Einwohnern in Nicaragua in Mittelamerika. Seit 2015 lebt er bei Sabine Schiek in Bergisch Gladbach, einer ehemaligen Lehrerin der Gesamtschule in Schlebusch, die mit ihrer Schule den Austausch nach Chinandega iniitiert hat.

Eine Adventsvorbereitung wie bei uns gebe es nicht, sagt Schiek. Wenige Einwohner hätten Plastik-Tannenbäume aus den USA und beinahe jeder eine Palme vor seinem Zuhause stehen. In die könnte man eine Lichterkette hineinhängen, wenn das Geld reicht, sagt Schiek. Aber: Nicaragua ist eines der ärmsten Länder der Welt. Geschmückt wird also nicht viel und Geschenke, die für die Feier besorgt werden, können erst an Heiligabend, 24. Dezember, gekauft werden. Denn das Weihnachtsgeld wird an diesem Tag nach der Arbeit verteilt. Danach müsse es schnell gehen, und es gebe „ein Gerenne“.

Heiße Weihnacht: Ein Stier aus Holz wird verbrannt. Chinandega in Nicaragua ist Partnerstadt von Leverkusen. Foto: Sabine Schiek

Wenn die Geschenke gekauft sind, geht es so weiter: „Zwischen 18 Uhr und 22 Uhr wird gekocht, von 23 Uhr bis 24 Uhr gibt es eine katholische Messe. Danach wird draußen gegessen“, sagt Espinoza. Die Gerichte seien mexikanisch mit „viel Fleisch und viel Gemüse. Viele essen befüllte Hühnchen. Das ganze Tier wird gebraten und jeder nimmt dann etwas davon.“

Wenn die Teller leer sind, werden Geschenke verteilt, am Nachthimmel explodieren Raketen, spanische Weihnachtslieder erklingen – „Noche depas, noche de amor“ (Stille Nacht, heilige Nacht).

Es soll sogar einen Chor geben, der deutsche Weihnachtslieder in Chinandega singt, berichtet Schiek. Die Nicaraguaner finden das „toll und exotisch“. Am Tag nach Heiligabend wird ausgeschlafen, und mittags geht es an den Strand. Einen zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es in Nicaragua nicht, das normale Leben geht weiter.

Oulu Ganz anders ist die Vorbereitung in der finnischen Partnerstadt Oulu, die nur etwa 500 Kilometer entfernt von dem Berg Korvatunturi im Lappland liegt, wo einem finischen Märchen nach der Weihnachtsmann leben soll.

Gottfried Effe berichtet: „Viele Menschen fangen sehr früh an, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Sobald der erste Advent naht und es dunkel wird.“ Es geht darum, „die Dunkelheit zu überwinden und in Richtung des kommenden Lichts zu gehen, wenn Weihnachten kommt“.

Manche Menschen schmücken deshalb schon die Tannenbäume, die sie bei der Familie im Wald geschlagen haben, tragen sie in die Wohnzimmer und sagen: „Jetzt beginnt bei uns Weihnachten“, obwohl die Zeit bis zum 24. Dezember noch lang ist. „Das ist ein Punkt im Jahresverlauf, an dem man sich festhalten kann, um die Lebensfreude zu stärken“, betont Effe. Er ist Vorsitzende des Finnland-Deutschland-Vereins in Oulu. Mit Bernhard Marewski, dem Vorsitzenden der Deutsch-Finnischen-Gesellschaft Leverkusen, verbindet ihn eine langjährige Freundschaft.

Schon seit einiger Zeit liegt in der Leverkusener Partnerstadt Schnee. Weiße Weihnachten – „das ist die Regel, weil Oulu so weit im Norden liegt, nur etwa 200 Kilometer von den Polarlichtern entfernt.“ Die Wintersportgebiete sind geöffnet, und es gibt einen Weihnachtsmarkt, wenn auch nur einen kleinen mit etwa zehn Kunsthandwerkerständen. Alkohol darf in der Öffentlichkeit nicht ausgeschenkt werden, statt deutschem Glühwein gibt es dort den finnischen Glögi, der alkoholfrei ist.

An Heiligabend werden die Feierlichkeiten mit einem Weihnachtsfrieden am Mittag eingeläutet: Der kommt aus der finnischen Stadt Turku und wird vom dortigen Direktor der Stadtverwaltung per Radio und Fernsehen an die Finnen verbreitet und von einer Pergamentrolle abgelesen: „Morgen, so Gott vergönnt, ist unseres Herren und Heilands gnadenreiches Geburtsfest.“

Zur Stärkung gibt es einen Reisbrei mit Obst, Zimt und Zucker, „ein Arme-Leute-Essen, bevor dann die weiteren Prozeduren beginnen“, sagt Effe. Das richtige Essen gibt es abends – traditionell Fisch, einen Weihnachtsschinken, Aufläufe mit Karotten, Kartoffeln oder Steckrüben und Salat.

Der Weihnachtsmann bringt die Geschenke an diesem Tag zusammen mit seinen Wichteln – während die Menschen am Tisch essen oder schon gegessen haben – und legt sie auch mal in der Sauna ab, sofern er sie nicht persönlich trifft. Denn nicht selten spielen Familienmitglieder den geheimen Geschenkeüberbringer und wollen nicht erkannt werden.