Leverkusener Werkself zurück auf dem Rasen So eröffnet der Double-Sieger die neue Saison

Die Hoffnung, mit Meistertrainer Xabi Alonso und einer schlagkräftigen Truppe auch in der kommenden Saison wieder den ein oder anderen Titel an den Rhein zu holen, ist unterschwellig da. In den Chefetagen nimmt das Wort Meisterschaft selbstredend noch niemand in den Mund. Klare Ansprüche gibt es dennoch. Und ein Versprechen: „Ich verspreche unseren unglaublichen Fans, die auch zu den Garanten unseres Erfolgs zählen: Bayer 04 ist kein One-Hit-Wonder. Wir lassen nicht nach“, schreibt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Fernado Carro, im Werkself-Magazin. „Wir werden weiter hart dafür arbeiten, um miteinander große Erfolge zu feiern. Unser Anspruch bleibt es, ganz oben mitzuspielen. Dazu gehört es. auch in der kommenden Saison mit der gleichen Demut und dem gleichen Erfolgshunger ans Werk zu gehen.“