So erlebten Leverkusener die Flut : Und plötzlich war das „Paradies“ weg

Leverkusen Opladen ist von der überraschenden Flut besonders hart getroffen. Zwei Bewohner des Stadtteils berichten von ihren Mühen und Verlusten.

Ihren 30. Geburtstag am Samstag hatte sich Carina Stelzmann wahrlich anders vorgestellt. Eine Gartenparty war geplant, doch daraus wurde nichts. „Jetzt wird es eine Aufräum- und Schlammparty“, sagt die junge Frau, die nach dem ersten tiefen Schrecken ihren Humor wiedergefunden hat. Vielleicht sind es die vielen Helfer, die angerückt sind, um das Wasser aus dem Keller zu pumpen, das ein oder andere zu retten und das Gröbste wegzuräumen. Stelzmann ist Tanzmariechen im Karnevalsverein. So sind bezeichnenderweise die „Echte Fründe“ aus der Nachbarstadt vorbeigekommen, ebenso wie die Kölner „Altstädter“ und haben Pumpen mitgebracht. Ein Bekannter aus dem Reitverein will mit dem Traktor vorbeischauen und eine noch wuchtigere Pumpe bringen.

Das ist nötig, denn der Verlust ist groß. So ist nicht nur der komplette Keller des Mehrfamilienhauses mit fünf Parteien vollgelaufen, das Stelzmann mit Eltern und Freunden bewohnt. Auch der große Garten ist verwüstet. Der große Pool ist verschwunden, Garten- und Partyhaus sind von Wassermassen umschlossen. „Das war mal eine Paradieslandschaft mit Bachlauf und Palmen“, sagt die Opladenerin. Nun ist das kleine „Paradies“ in der Flut versunken.

Unwetter in Hilden und Haan : Nach der Flut rollt die Hilfswelle an

Opladen gehört zu den Stadtteilen, die am heftigsten von der Katastrophe heimgesucht wurden. Wupper und Wiembach liefen über und fluteten Straßen und Plätze. Auch das DRK-Altenheim an der Düsseldorfer Straße war betroffen, wo Rettungskräfte mit besonders starken Pumpen arbeiteten.

Roland Lünnemann, der auf der Schusterinsel einen Groß- und Einzelhandel für Werkzeug und Maschinen betreibt, kann es noch nicht fassen. „Ich bin 31 Jahre auf der Schusterinsel. Die Wupper ist 300 Meter entfernt. Es war für uns nie vorstellbar, dass das Wasser bis hierher kommen kann.“ Es konnte. In seinem Geschäftsräumen steht es knietief. Arbeitshandschuhe, Militärkanister, Handwaschpaste und Kleinteile schwimmen darauf. Pumpen laufen. Und dabei war für Lünnemann am Mittwochabend „die Welt noch in Ordnung gewesen“. Dann hörte er zu Hause die ersten Meldungen, dass der Wiembach übergelaufen war. „Dass es aber so schlimm kommen würde, hätte ich nie gedacht. Hier sah es aus wie im Krieg. Ich hatte die Tränen in den Augen.“