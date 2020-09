Von einem Leverkusener Künstler : Skulpturen als Wegweiser in Richtung Forum

Leverkusen Michael Salge hat die Skulpturen entworfen, die den Kreisverkehr an der Rathenaustraße zieren. Er hatte in der Vergangenheit bereits ähnliche Werke aufgestellt, doch die wurden zerstört.

Wer sich in Leverkusen auskennt, erhält jetzt eine Überraschung. Denn auf dem Kreisverkehr an der Rathenaustraße stehen seit Donnerstag zwei neue Skulpturen des Künstlers Michael Salge. Sie zeigen zwei Gestalten mitten im Lauf. Und wohin? Zum Forum und dessen Kulturprogramm. „Sie sollen ein Wegweiser für Besucher sein“, erklärt Michael Salge, „indem sie die drei Inseln – den Busbahnhof, den Kreisverkehr und das Forum – miteinander verbinden.“

Salge ist ein Mitglied der AG Leverkusener Künstler und Absolvent der Düsseldorfer Kunstakademie, mit einem Schwerpunkt in Metallbildhauerei. Die Idee zu den neuen Skulpturen kam ihm zum 50-jährigen Geburtstag des Forums. Denn 1986 erschuf der Künstler für den Vorplatz des Forums eine sehr ähnliche Skulptur, ebenfalls zwei Gestalten mitten im Lauf. Diese Figuren waren mit 150 Zentimetern Höhe kleiner und leichter als die heutigen Skulpturen, aber dafür sehr bekannt und wurden in Leverkusen als Postkartenmotive verwendet. Leider gibt es diese Figuren heute nicht mehr. „Sie sind zwischen die Fronten geraten“, berichtet der Künstler. „Fußballfans sind oft an ihnen vorbei gekommen. Es begann mit einem Schal, dann mit Graffiti. Meine Skulpturen wurden umgeknickt und am Ende waren sie weg.“

Mit geplant an der Idee der neuen Skulpturen hat auch Oberbürgermeister Uwe Richrath. „Michael Salge ist ein Urgestein der Leverkusener Kultur,“ sagt er. Als Salge mit dem Vorschlag der neuen Skulpturen an die Verwaltung herantrat, machte Richrath den Vorschlag sie auf den Kreisverkehr, und nicht direkt vor das Forum, zu setzten. „Die Skulpturen passen sehr gut hier hin“, findet Richrath. Salge selbst ist mit seinen Skulpturen sehr zufrieden. „Sie strahlen eine heitere, ironische Gelassenheit aus,“ beschreibt er. „Ich möchte, dass die Leute sie sehen und schmunzeln.“ Salge erklärt, dass auch wenn die Figuren gesichtslos erscheinen mögen, es um ihre Körperhaltung geht, durch welche ihre Gefühlsregungen erschlossen werden können. „Sie haben eine schwungvoll-dynamische Art an sich und befinden sich in Bewegung in Richtung Forum, voller Erwartung eines üppig kulturellen Genusses“, so der Künstler.