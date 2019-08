Turnier in Leverkusen : „Reizende Jungen“ laden zur Skatmeisterschaft

In Rheindorf wird am 15. September der neue Stadtmeister im Skat ausgekartet. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Leverkusen (RP) Kräftemessen am Skattisch: Am 15. September um 13 Uhr, startet in der Gaststätte Norhausen, Felderstr. 17, die offene Skat-Stadtmeisterschaft.

Schirmherr ist Oberbürgermeister Uwe Richrath. Organisiert wird die Veranstaltung vom Skatverein „Reizende Jungen Leverkusen“. Einlass ist ab 11.30 Uhr. Das Turnier ist offen: Eingeladen sind ausdrücklich auch solche Skatspieler, die nicht in einem Skatverein organisiert sind oder die außerhalb von Leverkusen wohnen. Das Startgeld beträgt zehn Euro. Gespielt werden zwei Serien mit je 48 Spielen. Das gesamte Startgeld wird an Geldpreisen ausgezahlt, erklärt der Verein. Verlorene Spiele kosten jeweils einen Euro.

Jeder Teilnehmer an der Stadtmeisterschaft nimmt an einer kostenlosen Verlosung teil, bei der viele Sachpreise gewonnen werden können, darunter zwei mal zwei Eintrittskarten für ein Spiel von Bayer 04 Leverkusen. „Somit hat auch der ungeübte Skatspieler die Aussicht einen Preis mit nach Hause zu nehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Im vergangenen Jahr konnte sich jeder dritte Teilnehmer über einen Tombolagewinn freuen.

Die Leverkusener Skat-Stadtmeisterschaft war 2018 das größte Skatturnier im Kölner Raum und eines der größten im gesamten Rheinland, berichtet der Verein. Auch in diesem Jahr hoffen die „Reizenden Jungen Leverkusen“ wieder auf eine rege Teilnahme.