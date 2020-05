Corona-Aktuell : Skaten und Bolzen wieder erlaubt

Leverkusen Der Skaterpark unter der Stelze sowie der Skate- und Bolzplatz an der Campusallee dürfen wieder genutzt werden. Nachbarschaftsbüro des Chempark öffnet wieder. Zahl der aktuell Infizierten bleibt gleich.

Fälle Weiterhin sind 24 Leverkusener aktuell mit dem Virus infiziert. Damit bleibt die Zahl am Donnerstag gegenüber dem Vortag gleich. Insgesamt 239 Personen sind infiziert worden, fünf starben, 210 sind wieder genesen.

Skaterpark Ab Freitag, 29. Mai, werden der Skaterpark unter der Stelze sowie der Bolz- und Skateplatz an der Campusallee/Ecke Fakultätsstraße in der neuen Bahnstadt Opladen wieder geöffnet. Auch dort müssen selbstverständlich die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden.

Chempark Das Nachbarschaftsbüro des Chemparks öffnet ab Dienstag, 2. Juni, wieder, dann unter Hygienemaßnahmen wie Maskenpflicht und Sicherheitsabstand. „In den vergangenen Monaten mussten wir unsere Nachbarschaftsaktionen so umstellen, dass sie ohne Kontakt stattfinden konnten“, schreibt Nachbarschaftsbüroleiter Ulrich Bornewasser. „Jetzt freuen wir uns, die Leverkusener Bürger bald wieder persönlich zu sehen – wenn auch bitte auf jeden Fall nur mit Mund-Nasen-Bedeckung“. Besucher können von montags bis freitags in der Sprechstunde von 9 bis 12 Uhr ihre Fragen wieder an die Chempark-Ansprechpartner persönlich richten.