60 Aussteller bieten nordisches Flair in Leverkusen : Skandinavisches Weihnachtsdorf im Neulandpark

Leverkusen Beim Nordischen Weihnachtsmarkt verwandelt sich der Neulandpark in Wiesdorf am 11. und 12. Dezember (dritter Advent) zum 16. Mal in einen skandinavischen Weihnachtstraum.

Der Weihnachtsmann mit seinem Rentier darf natürlich nicht fehlen. Ihm können Kinder ihre Wünsche für das anstehende Fest erzählen. Ein Kinderkarussell, eine Werkstatt, in der Kinder Wichtel aus Hölzern bemalen oder sich als Eisprinzessin schminken lassen können, versprechen Spaß. Für Stimmung will am Samstag um 18 Uhr die Cover-Band „Agnetha Affair“ mit Liedern der schwedischen Gruppe Abba sorgen. Die Band Kärnseife tritt am darauffolgenden Sonntag um 15.30 Uhr auf. Auf dem Weihnachtsmarkt gelten die 3G-Regeln. Die Veranstaltung findet am Samstag von 14 Uhr bis 21 Uhr statt und ist am Sonntag von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Für Personen ab 16 Jahren kostet der Eintritt fünf Euro und ermöglicht den Besuch an beiden Tagen. Der Erlös kommt dem Neulandpark zu Gute.