Flüchtlinge in Leverkusen „Situation in Unterkünften angespannt“

Der vermehrte Zustrom von Flüchtlingen aus Krisengebieten führt zu weiteren Belastungen für die Kommunen. Durch die Einrichtung einer mobilen Landesunterkunft für Flüchtlinge auf dem Gelände des früheren Schwimmbads an der Auermühle konnte die Stadt den Zuweisungsdruck auf Leverkusen bisher abmildern. „Aufgrund der Inbetriebnahme der Landesunterkunft Auermühle erhält die Stadt Leverkusen derzeit keine Zuweisungen, allerdings ist die Erfüllungsquote nach dem Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz) allein im letzten Monat von 113,83 Prozent auf 108,28 Prozent gesunken“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Verwaltung an die Politik. Die Einrichtung Auermühle sei derzeit mit rund 400 Personen durch die Bezirksregierung Köln belegt, heißt es in der Mitteilung weiter.