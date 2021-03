Landesweiter Warntag : Am Donnerstag heulen die Sirenen in Leverkusen

Foto: archiv Infos Alarm in Leverkusen - Wenn Sirenen heulen

Leverkusen Am Donnerstag, 11. März, findet ein landesweite Warntag statt. Dabei werden in ganz Nordrhein-Westfalen sämtliche Warnmittel getestet – auch in Leverkusen heulen die Sirenen.

Der Probealarm beginnt nach Angaben der Stadtverwaltung pünktlich um 11 Uhr mit dem Signal "Entwarnung". Dabei ertönte eine Minute lang ein Dauerton. Um 11.06 Uhr folgt „Warnung bei Gefahren“ (eine Minute an- und abschwellender Ton) und um 11.12 Uhr erneut „Entwarnung“.

Das Warnsignal bedeutet im Ernstfall: Gebäude aufsuchen, Türen und Fenster schließen, vorhandene Lüftungsanlagen abschalten und auf Rundfunkdurchsagen bei Radio Leverkusen oder WDR 2 achten. Die Sirenen geben etwa bei Großschadensereignissen auf den Verkehrswegen (Rhein, Autobahnen, Eisenbahnstrecken), oder bei der chemischen Industrie Alarm.

Über die Warn-App „Nina“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) wird landesweit eine Probewarnmeldung versendet.

(red)