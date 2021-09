Organist George Warren und Bariton Benjamin Hewat-Craw : Sinnlicher Evensong mit Bariton und Orgel

Bariton Benjamin Hewat-Craw trat in Wiesdorf auf. Foto: Sebastian Herzog-Geddes

Leverkusen-Wiesdorf Organist George Warren und Bariton Benjamin Hewat-Craw improvisierten gemeinsam nach dem Programm des anglikanischen Evensong in der Christuskirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Sowohl der Sänger Benjamin Hewat-Craw als der Organist George Warren haben ihren persönlichen Brexit vollzogen. In Köln haben die beiden jungen Musiker als weitere Gemeinsamkeit die Freude an der Improvisation entdeckt und auf das besonnen, was ihre Heimat als besondere Tradition zu bieten hat: den Evensong.

Nach dem strengen liturgischen Schema dieses geistlichen Abendgebets mit viel Musik haben sie das Programm für das Gastspiel in der Wiesdorfer Christuskirche aufgebaut – für ein sehr sinnliches und ungewohntes Konzert, mit dem KulturStadtLev die Reihe Internationales Orgelforum und die Spielzeit 2021/22 eröffnete. Ungewöhnlich weil sich die beiden Briten einerseits an die festgefügte Liturgie des anglikanischen Evensongs banden und andererseits die Form wählten, die ihnen als Musikern größtmögliche Freiheit gewährt, die Improvisation. Was für Organisten gar nicht so ungewöhnlich ist, für Sänger aber eher die Ausnahme. Zumal, wenn nicht nur jeder für sich auf Texte, Raum, Stimmung mit einer spontanen musikalischen Schöpfung des Augenblicks reagiert, sondern auch noch beide Partner gegenseitig Ideen aufnehmen und zusammenführen.

Ein Experiment, das hier absolut überzeugend gelungen ist. Benjamin Hewat-Craw hat einen sehr warmen und weichen Bariton, reich an Gestaltungsfarben und stilsicher, was die verschiedenen Liturgieteile angeht. Wie ein einsamer Mönch stimmte er den alten Introitus-Text an oder gestaltete den Litanei-Gesang der Preces and Responses, die ebenso wie das Magnificat (Lobgesang der Maria) und das Nunc Dimittis (Worte des alten Simeon) zu jedem Evensong gehören. Vorsichtig mischte George Warren die Orgel dazu, ohne seinen Part als klassischen Sänger-Begleiter zu verstehen. Da tauchte die Stimme auch schon mal in den gewaltigen Wogen des Orgel-Tutti unter.

Tatsächlich tasteten sich beide gleichberechtigt in freiere Deutung vor, brachten andere Melodie- und Harmonieaspekte hinzu, um beispielsweise die ganze Dramatik im Text des 29. Psalms, wenn von sprühenden Feuerflammen und erbebender Wüste die Rede ist. Die deutsche Übersetzung der gesungenen englischen Sprache sollte helfen, das musikalische Programm nachzuverfolgen. Notwendig war sie nicht, denn das Duo reagierte mit der musikalischen Interpretation so deutlich auf Worte und Bilder, dass es sich unmittelbar vermittelte.