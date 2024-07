Zwei Schlechtriem-Chöre überzeugen in Leverkusen Singkreis gönnt sich Konzert zum 70. Geburtstag

Kleines Zwischenspiel vor dem Auftritt des ebenfalls von Schlechtriem geleiteten Projektchores „Coro Belcanto“: Musikalische Geburtstagsgrüße am Piano überbrachte der Sohn des einstigen Chorgründers. Mit „Kein Feuer, keine Kohle“ überzeugte der „Coro Belcanto“, in dem sich einstige Sängerinnen des Kinder- und Jugendchores zusammengefunden haben. Für einen kleinen Wermutstropfen sorgte lediglich eine Zuhörerin, die meinte, die Melodie mitbrummen zu müssen, was den Hörgenuss zumindest in den hinteren Reihen kurzzeitig störte.