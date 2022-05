Besonderer Musikunterricht an Leverkusener Grundschule : Mit Beethoven und „Dackl“ auf Hausbesuch

Bratschist Mischa Pfeiffer (M). und seine Kollegen Jozef Hamernik (l.) und Cristian-Paul Suvaiala waren zu Gast in der Küppersteger Grundschule. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Küpperteg Musikunterricht auf ganz praktische Art erlebten jetzt die Viertklässler der Grundschule Kerschensteinerstraße. Drei Musiker des WDR-Sinfonie-Orchesters waren zu Gast, spielten und ließen sich befragen. Auch zur mitgebrachten goldenen Querflöte

Von Monika Klein

„Wie hat Beethoven das nur hinbekommen, wenn er taub war, dass er so gute Musik herstellen konnte?“ Die Frage hatte den Viertklässler offensichtlich schon länger bewegt. Deswegen nutzte er die Gelegenheit, Profimusiker zu befragen. Die ergab sich am Montag, als drei Instrumentalisten des WDR-Sinfonieorchesters in der Gemeinschaftsgrundschule Kerschensteinerstraße zu Gast waren.

Ob ihn die Antwort des Bratschisten Mischa Pfeiffer wohl überzeugte? Der erklärte, Beethovens Gehör sei ja erst allmählich schlechter geworden, sodass er schon eine genaue Vorstellung im Kopf hatte wie seine Musik klingt. Schwer vorstellbar, nicht nur für Viertklässler, die sich übrigens im Unterricht gut auf dieses Kurzkonzert in ihrem Musiksaal vorbereitet hatten. Alle hatten Sterne mit unterschiedlichen europäischen Landesflaggen darauf gebastelt und den Anfang der Europa-Hymne gelernt, sodass sie mitsingen konnten, als das Trio die berühmte Ode an die Freude anstimmte. Dazu wurden die Sterne in einer kleinen Choreografie gedreht und geschwenkt. Eigentlich hat Beethoven den Schluss der Neunten genauso für großes Orchester (mit Sängern) komponiert wie die fünfte Sinfonie, deren – offensichtlich auch den Schülern – bekannten Anfang die kleine Abordnung des WDR ebenfalls in entsprechender Bearbeitung spielte.

Info Zehn Ensembles besuchen 80 Schulen Auf Hausbesuch Insgesamt besuchen zehn verschiedene Kammermusikensembles des WDR-Sinfonieorchesters „mit Beethoven im Gepäck“ in dieser Woche 80 Schulen an 50 Orten in Nordrhein-Westfalen, um Kindern die Musik des in Bonn geborenen Komponisten im Live-Erlebnis näher zu bringen. Arbeitsmaterial Mit der „Dackl“-Konzerttournee erreichen die Musiker etwa 15.000 Kinder. Für Schulen ist dieses Angebot kostenlos, und es gibt Arbeitsmaterial für die Vorbereitung des Termins.

„WDR macht Schule“ heißt das Musikvermittlungsprogramm der Senders, das seit vielen Jahren in die Grundschulen von Köln und Umgebung geht. Die Nachfrage ist regelmäßig groß, sodass es bereits eine Warteliste für die nächste Saison gibt. Nach zweijähriger Corona-Pause war am Montag der Neustart in zwei Leverkusener Schulen. Von Küppersteg fuhren Mischa Pfeiffer, Querflötist Jozef Hamernik und Geiger Cristian-Paul Suvaiala direkt in die GGS Dönhoffstraße, mit der Musik von Ludwig van Beethoven im Gepäck und mit „Dackl“, der witzige moderierende Stoffhund, der allerdings nur eine Videobotschaft schickt. Worüber sich seit Pandemie und Homeschooling-Erfahrung niemand mehr wundert.

Neben Bearbeitungen spielten die Musiker auch ein originales Stück für Triobesetzung, das Beethoven als Hausmusik für drei Brüder komponiert hat. Nach jedem Stück gab es kräftigen Applaus der drei vierten Klassen, erstaunlich viele Schüler spielen selbst ein Instrument. Leise folgten sie dem „Dackl“ und seinen sprechenden Gegenständen auf musikalische Spurensuche im Leben von Ludwig van. Und sie ließen sich den klanglichen Unterschied zwischen Violine und Viola demonstrieren.