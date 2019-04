Bücherwoche : Grundschüler lesen und kicken mit Simon Rolfes

Nach der Vorlesestunde geht es raus auf den Schulhof: Simon Rolfes nimmt sich Zeit für eine kleine Übungseinheit mit den Grundschülern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Buchwoche „Levliest“: Der frühere Spieler und jetzige Manager von Bayer 04 hat als Vater Routine beim Vorlesen. Das hilft beim Grundschul-Besuch.

Von Tobias Brücker

Simon Rolfes spielte als Profi in der Bundesliga, gastierte mit Bayer 04 in der Champions League bei Atletico Madrid vor rund 60.000 Menschen und absolvierte 26 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. In Wiesdorf stellte sich der 37-Jährige einer ganz neuen Herausforderung: Vor 50 Kinderaugenpaaren vorzulesen.

Und auch wenn sich der aktuelle Manager von Bayer 04 gewohnt kontrolliert und lässig zeigte, wird so ein wenig Nervosität sicher mit im Spiel gewesen sein. Noch vor seiner kurzen Lesung im Rahmen von Levliest wiegelte er daher lächelnd ab: „Das kriege ich schon hin.“

Info 288 Einsätze im Dress der Werkself Simon Rolfes spielte insgesamt 329 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga, davon 288 im Dress der Werkself. Dabei erzielte der defensive Mittelfeldakteur für Alemannia Aachen und Bayer 04 insgesamt 44 Tore.

Reichlich Übung jedenfalls brachte der dreifache Vater von zu Hause mit. Vier der fünf Personen im Haushalt der Familie sind Frauen. Die jüngste Tochter besucht gerade die dritte Klasse. „Da schaue ich vor allem, dass sie selbst liest“, berichtete Rolfes. Zuvor aber habe er ihr auf der Bettkante sitzend auch oftmals Bücher vorgelesen.

Damit ist der ehemalige Profifußballer zwar nicht alleine, doch nimmt die Zahl der Eltern, die ihren Kindern regelmäßig und zum Einschlafen etwas vorlesen ab. Das sei zumindest bei der Schülerschaft an der Dönhoffstraße so, berichtet Sozialpädagogin Trude Lehrer. Dabei sei das Lesen elementar wichtig. „Es ist die Basis für alles“, betonte die 63-Jährige. Regelmäßiges Vorlesen helfe den Kindern, später selbst in Büchern schmökern zu können. Das abendliche Vorlesen sollte deshalb früh beginnen. „Am besten noch vor dem Kindergarten.“

Heutzutage laufe alles nur noch über Videos ab. Das seien viele Eltern nicht mehr anders gewohnt. Eine CD zum Einschlafen sei gängige Praxis, könne das Vorlesen aber nicht ersetzen. So findet auch Simon Rolfes die Aktion besonders schön – „gerade in Zeiten von Multimedia“, bekräftigte er, den Blick fest aufs Spielfeld gerichtet. Dort spielten die Kids vor der Lesung eine Runde Fußball, die so chaotisch ablief, wie man es sich in der Grundschule nun einmal vorstellt.