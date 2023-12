Silvester inLeverkusen Böllern ja, aber nicht vor Kirchen und Kliniken

In der Nachbarstadt Köln gibt es erstmals ein Böllerverbot in ausgesuchten Bereichen. Betroffen sind Teile der Innenstadt. Das Verbot gilt jeweils den 31. Dezember und den 1. Januar, also von 0 Uhr an Silvester bis um 24 Uhr an Neujahr. Verboten sind die Böller linksrheinisch zwischen dem Rhein und den Ringen, auch auf den Ringen selbst dürfen keine Böller gezündet werden. Ausnahmen, etwa für Parks, gibt es keine. In umliegenden Bereichen, wie dem Kwartier Latäng, bleiben Böller erlaubt.